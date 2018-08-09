Глава «Новатэк» Михельсон на Ямале открыл вторую линию завода и пообещал аборигенам жильё

Председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон принял участие в запуске второй линии завода «Ямал СПГ» в Сабетте в четверг, 9 августа. На церемонии также присутствовали врио главы Ямала Дмитрий Артюхов, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер и гендиректор ОАО «Ямал СПГ» Евгений Кот, рассказали в пресс-службе правительства Ямала.

Завод по производству сжиженного природного газа возводится в посёлке Сабетта. Владельцами являются помимо «Новатэка» французский концерн «Тотал» (20%), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (20%) и Фонд шёлкового пути (9,9%). Первая технологическая линия была запущена в декабре 2017 года, запуск второй линии производён с опережением графика на 6 месяцев, рассказали в пресс-службе «Новатэка».

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов и глава «Новатэк» Леонид Михельсон 9 августа подписали соглашение о сотрудничестве. Компания обязалась оказывать помощь региону. Особенно – Тазовскому району, где «Новатэк» занимается новым проектом «Арктик СПГ-2». Значительная часть средств в 2018 году пойдёт на финансирование мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий тундровиков Тазовского района. Также за счёт средств газодобывающей компании до конца года жители Тазовской тундры получат в пользование технику, заключили в правительстве Ямала.

Сабетта, служба информации

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