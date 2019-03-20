Путин запустил освоение нового месторождения Ямала

Президент РФ Владимир Путин в режиме телемоста в среду, 20 марта, запустил освоение месторождения Харасавейского на полуострове Ямал. Это частично шельфовое месторождение – одна часть расположена в акватории Карского моря. Разработкой занимается «Газпром добыча Надым».

Начало добычи запланировано на 2023 год. Скважины для морской части будут бурить с берега. «Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры», – сообщается на официальном портале Кремля.

Вахтовый городок уже построен. Для транспортировки добытого на Харасавэйском месторождении газа будет построен газопровод-подключение протяженностью около 100 км до Бованенковского месторождения.

В компании «Газпром добыча Надым» сменился директор в марте 2019 года – руководителем сейчас является Игорь Мельников.

Ямальский район, служба информации

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