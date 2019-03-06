На Ямале назначен новый директор дочки «Газпрома» после ухода Меньшикова в Москву

Глава ямальской компании «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков переходит на работу в «Газпром». Его место на Ямале займет Игорь Мельников – первый заместитель гендиректора компании.

Фото – Игорь Мельников. Сайт «Газпром Добыча Надым»

Меньшиков начнет работать в должности начальника департамента 307 «Газпрома» со 2 апреля, сообщают в пресс-службе компании. Это структура занимается вопросами добычи газа, газового конденсата, нефти.

«Газпром Добыча Надым» занимается одним из самых перспективных месторождений – Бованенковским. В декабре 2018 года там запустили третий газовый промысел – мощность месторождения выведена на проектный уровень – 115 млрд куб. м газа в год. Предприятие владеет лицензией на разработку Харасавэйского месторождения.

Справка.

Игорь Мельников родился в 1966 году. Окончил Академию нефти и газа (ГАНГ) имени И.М. Губкина по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» квалификация – горный инженер. В Надыме работает с девяностых годов. По карьерной лестнице продвигался постепенно, работал начальником газового промысла, главным инженером газопромыслового управления, в 2009-2013 занимал пост начальника Медвежинского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Надым». С апреля 2015 года работал в должности главного инженера – первого замдиректора компании.

Надым, Москва, служба информации

Надым, Москва. Другие новости 05.03.19

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