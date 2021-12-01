Директор «дочки» Газпрома стал почётным гражданином Надымского района

Главе дочки «Газпрома» – «Газпром добыча Надым» Игорю Мельникову присвоили звание почётный гражданин Надымского района. Такое решение приняла Надымская районная дума в конце ноября 2021 года. Прежний директор компании «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков также является почётным гражданином района с 2017 года.

Согласно данным официального сайта администрации Надымского района, почётным гражданином муниципалитета также являются Марат Абдрахманов – бывший депутат Заксобрания Ямала; бывший глава района Леонид Дяченко; бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин; председатель районной думы Анатолий Писаренко; бывшая чиновница, общественница Лариса Зверянская и другие.

Надым, Наталья Ефремова

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