Новый глава «Газпром добыча Надым» отказался от депутатского мандата

В Надымском районе появится новый депутат – Андрей Онохов. Он получит мандат Игоря Мельникова, который сейчас занимает пост главного инженера «Газпром добыча Надым», но со 2 апреля 2019 года станет главой предприятия. Игорь Мельников добровольно сложил полномочия депутата, сообщили агентству «Новый День» в думе Надымского района в среду, 20 марта 2019 года.

Мельников не объяснил причины отказа от мандата, но, вероятно, они могут быть связаны с тем, что у него будет большая загрузка на основном месте работы. Вообще нефтегазовые «генералы» такого уровня согласно политической традиции округа являются депутатами окружной думы. Но в текущем созыве заксобрания Ямала действующего директора «Газпром добыча Надым» Сергея Меньшикова не было. Неофициально это объяснялось его занятостью. Пока неясно, будет ли баллотироваться новый директор газодобывающей структуры Игорь Мельников в окружную думу в будущем.

Поскольку г-н Мельников прошел в думу Надымского района по списку «Единой России», его сменщика определила партия. Андрей Онохов, который получит мандат Мельникова, является директором МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма».

«Согласно уставу партии, кандидатуру Онохова необходимо согласовать с президиумом регионального политсовета, затем представить ее в территориальную избирательную комиссию Надымского района», – подчеркнул председатель районной думы Анатолий Писаренко, слова которого цитируют в региональном отделении «ЕР»

Надымский район, Юлия Фролова

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