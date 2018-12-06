Газпром запустил в эксплуатацию ещё один газовый промысел на Ямале

Вчера на Бованенковском месторождении состоялись торжественные мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию третьего, финального, газового промысла и магистрального газопровода «Ухта – Торжок – 2».

Фото с сайта gazprom.ru

В церемонии приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, руководители профильных подразделений «Газпрома», дочерних и подрядных организаций. С приветственным словом к участникам церемонии в режиме телемоста обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Фото с сайта kremlin.ru

Ямальский центр газодобычи имеет стратегическое значение – он станет основным для отечественной газовой промышленности в XXI веке. Всего за 10 лет в сложнейших арктических условиях «Газпром» с нуля сформировал на Ямале мощный производственный комплекс Бованенковского месторождения, создал транспортную (железная дорога и аэропорт) и жизнеобеспечивающую инфраструктуру.

Добычу газа на Бованенковском месторождении ведёт дочернее предприятие «Газпрома» – ООО «Газпром добыча Надым». В 2012 году на месторождении был введен в эксплуатацию газовый промысел №2, в 2014 году – газовый промысел №1. С пуском в эксплуатацию третьего газового промысла мощность месторождения выведена на проектный уровень – 115 млрд куб. м газа в год. Доставку ямальского газа потребителям обеспечивают газопроводы Северного газотранспортного коридора.

Фото с сайта gazprom.ru

Для освоения Ямала «Газпром» применяет передовые технические решения и высоконадежное оборудование. Так, на всех промыслах Бованенковского месторождения используются современные системы автоматизации технологических процессов и малолюдные технологии. Особый акцент сделан на обеспечении высокого уровня промышленной безопасности и бережном отношении к природе Арктики. В частности, речь идет о парожидкостных охлаждающих установках и теплоизолированных трубах для скважин, благодаря которым воздействие на вечную мерзлоту снижено до минимума.

Трубы газопровода «Ухта – Торжок – 2» изготовлены на отечественных заводах из хладостойкой стали и защищены от коррозии специальной долговечной внешней изоляцией. Внутри трубы покрыты материалом, повышающим эффективность транспортировки газа.

Фото с сайта gazprom.ru

«Пуск третьего промысла на Бованенково – важная веха в истории российской газовой промышленности. На главном ямальском месторождении введены в эксплуатацию все ключевые производственные объекты. Добыча газа здесь будет продолжаться до 2128 года. Мы сделали еще один шаг на пути выполнения государственной задачи по созданию в Арктике главного центра газодобычи в стране», – сказал Алексей Миллер.

Ямал, Служба информации

Ямал. Другие новости 06.12.18

На Ямале арестован бывший чиновник – фигурант дела Калашникова. / Кандидатов на пост директора телеканала Ямала проверят на полиграфе. / Роженица из семьи тяжело отравившихся ямальцев пришла в себя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»