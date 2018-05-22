У жены мэра Ноябрьска появился новый кроссовер

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов стал зарабатывать больше. Он отчитался о доходах в 11,9 млн рублей в 2017 году против 9,5 млн рублей в 2016 году. У него по-прежнему нет жилья и автомобиля. В 2016 году в одном из первых интервью глава города рассказывал, что намерен купить квартиру в Ноябрьске. Очевидно, пока этого не произошло.

У его супруги список недвижимости сократился в 2017 году. Раньше в нём было три квартиры, доля в квартире и участок. Сейчас только две квартиры и участок. Зато у жены мэра Ноябрьска появился автомобиль – TOYOTA RAV4.

Ранее о доходах отчитались главы Салехарда, Нового Уренгоя и Надымского района.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 22.05.18

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