Глава Салехарда купил три новых автомобиля

Глава администрации Салехарда Иван Кононенко раскрыл сведения о доходах за 2017 год – они составили 13,3 млн рублей. Это меньше уровня 2016 года, когда он задекларировал 17,4 млн рублей. У сити-менеджера Салехарда по-прежнему три квартиры. Одна из них – в Украине.

В автопарке главы администрации Салехарда Ивана Кононенко значимое пополнение. Теперь в нём не только раритетный светло-зелёный «Запорожец», на котором глава лично ездит во время парада Победы. Но и коллекционная «Победа», и «Москвич»-400, советский автомобиль сороковых годов. И ещё один новый автомобиль – ВАЗ. Модель не указана, но, наверное, он тоже коллекционный. Потому что для передвижения по столице Ямала у главы администрации Салехарда есть MERSEDES-BENZ (он также указан в декларации). Кроме того в собственности главы, как и в 2016 году – раритетная мотоколяска СЗД. Вместе с этим у руководителя столичной администрации появился новый снегоход LYNX.

В числе недвижимости у сити-менеджера записаны два гаража, машиноместо и два нежилых помещения. Гаражи – новая недвижимость. В 2016 году их не было, однако было на одно нежилое помещение больше.

Салехард, служба информации

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