Глава Надымского района рассказал о недвижимости за рубежом

Глава Надымского района Леонид Дяченко стал зарабатывать немного больше в 2017 году – его доход вырос с 13,6 млн рублей до 14 млн рублей. Сведения представлены в декларации главы.

Леонид Дяченко по-прежнему владеет участком и домом в Украине. Также у него есть квартира и машиноместо в России. При этом ни у него, ни у его супруги, нет автомобиля.

Жена г-на Дяченко заработала по итогам 2017 года 415 тыс. рублей. В её собственности – участок и дом в России.

Отметим, декларации чиновников раскрыты в период очередных кадровых перестановок в администрации района. В данный момент вакантно место первого зама и заместителя по внутренней политике, нет начальника департамента финансов, который также является заместителем главы.

Замглавы Семён Свидлов (сын председателя Счётной палаты Ямала) отчитался о двух автомобилях – Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser 100. У него также есть две квартиры. Его доход составил 2,4 млн рублей, сюда же входят средства от продажи имущества.

Заместитель по безопасности Руслан Марущак задекларировал по итогам года 6,1 млн рублей. У него есть транспорт – Chevrolet GMT 900 (TAHOE).Квартирой он владеет вместе с супругой.

Новый заместитель по кадровым вопросам Алёна Мартынова отчиталась о доходах в 26 млн рублей. У неё в собственности есть квартира, ещё одной квартирой она владеет совместно с супругом.

Куратор соцполитики Светлана Соловьёва заработала за год чуть более четырёх млн рублей. У неё два авто – «ТОЙОТА КОРОЛЛА» и ВАЗ-21102. Вместе с этим она задекларировала картину и доли в ещё двух квартирах. А также гараж.

Зам по вопросам муниципальной собственности Сергей Штыкель отчитался о доходах в два млн рублей. Никакой недвижимости ни у него, ни у его супруги и несовершеннолетних детей нет.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 22.05.18

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