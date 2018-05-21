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Понедельник, 21 мая 2018, 15:16 мск

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Глава Нового Уренгоя купил HARLEY

фото – официальный сайт администрации Нового Уренгоя. Иван Костогриз в центре

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз раскрыл сведения о доходах за минувший год. Он увеличил заработки с 14,3 млн рублей в 2016 году до 16,5 млн рублей в 2017 году.

У главы газовой столицы новый мотоцикл – HARLEY (модель и год выпуска составитель декларации не посчитал нужным указать). Кроме того, у Ивана Костогриза три новых квартиры. Итого в собственности Ивана Костогриза четыре квартиры.

В 2017 году у него также появился земельный участок и жилой дом. По-прежнему в списке недвижимости мэра числится гараж.

Иван Костогриз возглавляет Новый Уренгой с апреля 2007 года.

Новый Уренгой, служба информации

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