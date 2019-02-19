В Ноябрьске слагает полномочия очередной депутат

В Ноябрьске досрочно слагает полномочия депутат Светлана Тащиева, которая в прошлом году ушла с поста директора телеканала «Миг». Этот вопрос рассмотрят ее коллеги на ближайшем заседании в среду, 20 февраля 2019 года. Об этом говорится в повестке заседания гордумы, сообщает агентство «Новый День».

После досрочного сложения полномочий Тащиевой освободится пост зампреда комиссии по соцполитике. Замещение должности рассмотрят также на заседании 20 февраля.

Светлана Тащиева заявила о переезде еще полтора года назад – летом 2017 года. ТОгда же она покинула пост руководителя телерадиокомпании «Миг».

До конца работы действующего созыва гордумы осталось несколько месяцев. Осенью 2019 года в Ноябрьске пройдут выборы в городскую думу и уже по новой, многомандатной системе.

За время работы созыва из думы Ноябрьска ушли несколько депутатов. В том числе Андрей Сюткин, Николай Расамагин, Елена Шаповалова.

Ноябрьск, служба информации

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