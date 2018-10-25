В Ноябрьске ещё один депутат слагает полномочия досрочно

В Ноябрьске депутат городской думы Андрей Сюткин попросил о досрочном сложении полномочий. О желании уйти в отставку он объявил в рамках очередного заседания гордумы в четверг, 25 октября, сообщает агентство «Новый День». Г-н Сюткин является сотрудником компании «Газпромнефть», он избирался в думу по пятому одномандатному округу.

Как рассказал изданию собеседник, знакомый с ситуацией, решение депутата связано с его местом работы – он трудится в Тюмени. Посещать заседания гордумы затруднительно.

Получить более подробные комментарии и пояснения самого депутата пока не удалось – заседание думы ещё идёт.

Ранее досрочно сложил полномочия ещё один нефтяник – Николай Расамагин. Также ушла из думы депутат Елена Шаповалова.

Выборы в городскую думу Ноябрьска пройдут уже в 2019 году. Поэтому довыборы депутата гордумы на место Сюткина вряд ли состоятся.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 25.10.18

Ямальский политолог получил новый пост. / Ямальским тундровикам предложили перейти на работу в ТЭК из-за сокращения поголовья оленей. / Губернатор Комарова назначила нового куратора программы «Сотрудничество». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»