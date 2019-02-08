На Ямале кандидатов на муниципальных выборах ограничат в маневрах

На Ямале меняется избирательное законодательство, а именно – процесс выдвижения партийных кандидатов. Партии будут предоставлять в избирком фамилии всех своих выдвиженцев единым списком. В связи с этим кандидаты не смогут поменять округ, они вынуждены будут баллотироваться там, где запланировано партией изначально. Об этом рассказали агентству «Новый День» в избиркоме Ямала в пятницу, 8 февраля 2019 года. Изменения должны утвердить депутаты заксобрания на ближайшем заседании 21 февраля.

В 2019 году многие муниципалитеты Ямала вернуться к многомандатной думе. В каждом многомандатном округе будет выдвинуто по несколько кандидатов. Возможно, с этим связаны и изменения в законодательстве: партии теперь должны будут предоставлять в избиркомы единовременно список всех кандидатов по всем округам. Когда такой список выдвинутых кандидатов будет утвержден комиссией, поменять округ участники выборов уже не смогут.

«При этом каждый кандидат сам будет приносить свои личные документы в комиссии для следующего этапа – регистрации», – объяснила секретарь избиркома ЯНАО Ольга Тарасова.

Для самовыдвиженцев пока ничего не меняется.

Ольга Тарасова также добавила, что появится также понятие «мобильный избиратель». Это означает, что человек, который в день голосования не сможет находиться по месту регистрации, может не только проголосовать досрочно, но и проголосовать в том месте, где он будет находиться.

Салехард, служба информации

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