В Салехарде в думу идет депутат-американофоб

Еще один действующий депутат гордумы Салехарда хочет остаться с мандатом в новом созыве – это Роман Арефьев. Он подал документы для участия в праймериз «Единой России». Сейчас он занимает пост директор Салехардского центра молодежи, но по-настоящему г-н Арефьев прославился несколько лет назад, когда сжигал доллары и писал стихи про США, выражая недовольство политикой штатов.

Ранее документы в «ЕР» для участия в предварительном голосовании принесла другой действующий депутат Лариса Цупикова.

Выборы в гордуму пройдут в сентябре 2019 года, избираться депутаты будут по многоманадтной системе – это отличие новой кампании от выборов пятилетней давности, когда в думу баллотировались по одномандатным округам.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.03.19

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