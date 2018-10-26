В Салехарде оштрафуют пивной магазин, который топит фекалиями кладбище

Владельца магазина «Мюнхен» в Салехарде, который топит фекалиями кладбище, должны оштрафовать. Как сообщили в мэрии столицы, в отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении за нарушение правил благоустройства. Административная комиссия рассмотрит его. Штраф может составить от пяти до 25 тыс. рублей.

Подтопление кладбища сточными водами обнаружили во время очередного рейда инспекторы ЖКХ совместно с депутатом гордумы Романом Арефьевым. По версии мэрии, причиной подтопления кладбища стала несвоевременная откачка ёмкости септика магазина пивных напитков. Это уже не первый случай. К ответственности владельца торговой точки за то же самое нарушение привлекали в 2016 году. Тогда его оштрафовали на пять тыс. рублей.

фото – пресс-служба мэрии Салехарда

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 26.10.18

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