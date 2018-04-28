Ямальцы обсуждают, можно ли заработать на символе Дня Победы

В городских сообществах Ноябрьска обсуждают украшения, сделанные из георгиевских ленточек. Предложения о продаже брошей наполнили городские и окружные сообщества Ямала «ВКонтакте». За одно изделие просят до нескольких сотен рублей.

Предложение обсудить бизнес-идею опубликовано в сообществе «Происшествия Ноябрьск». У подписчиков спросили, допустимо ли такое. Большинство членов паблика ответили, что ничего страшного в такой коммерции нет, ведь человек, который продаёт брошь, приложил усилия для её создания, несмотря на то, что сама лента бесплатна.

В Региональном центре патриотического воспитания, который расположен в Ноябрьске, не смогли прокомментировать традиции ношения памятных лент. В момент подготовки материала специалисты находились на мероприятии.

Депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев, известный патриотическими акциями и стихотворениями, в беседе с агентством «Новый День» заметил, что главное – это то, как именно люди относятся к символу. «Я сам неоднократно организовывал акции по раздаче георгиевских лент и полностью поддерживаю данную традицию! В том, что люди делают подобные значки или броши, я лично не вижу ничего предосудительного. На мой взгляд, большего внимания заслуживает то, куда мы размещаем этот святой для нашего народа символ! Я лично повязываю её исключительно на грудь, рядом с сердцем, и считаю недопустимым вещать её на машину, штаны, ботинки и другие предметы. Очень больно смотреть, когда после празднования Дня Победы, символ нашей доблести валяется в грязи!» – заключил народный избранник.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 28.04.18

Два оленя на гектар. На Ямале начали сокращать поголовье тундровых животных. / В Салехарде родителей возмутила снежная лавина на крыльце детского сада. / На Ямале всё-таки осудили журналиста, который заявлял о конфликте с властями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»