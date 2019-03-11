Депутаты гордумы Салехарда идут в «Единую Россию» за мандатом

В Салехарде еще два действующих депутата заявили о желании сохранить статус народного избранника. Это директор косметологии «Интегри» Марина Барт и заведующая библиотекой Анжелика Вовченко. Обе они подали документы для участия в праймериз «Единой России», чтобы партия выдвинула их на выборах в сентябре 2019 года. Об этом сообщается 11 марта на сайте реготделения «ЕР».

Ранее на предварительное внутрипартийное голосование в Салехарде заявились также из числа действующих депутатов: глава города Владимир Мартынюк, депутат, сжигавший доллары – Роман Арефьев, замдиректора по культуре центра культуры и спорта «Геолог» Лариса Цупикова.

Выборы пройдут по многомандатной системе. Пока что в думе столицы Ямала нет ни одного представителя парламентской оппозиции, возможно, расклад изменится в сентябре 2019 года.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.03.19

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