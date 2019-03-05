Глава Салехарда хочет получить мандат депутата в новом созыве

Глава Салехарда Владимир Мартынюк хочет пойти на новые выборы в 2019 году. Он подал документы для участия в праймериз «Единой России». Предварительное голосование определяет тех, кого партия поддержит осенью на выборах гордумы.

Сейчас г-н Мартынюк является заместителем главврача ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница». «За пять лет работы удалось сделать многое, но не все», – неопределенно сказал глава столицы Ямала, оценивая свою работу в думе. Его слова цитируют на сайте регионального отделения «ЕР».

Ранее еще два действующих депутата гордумы Салехарда подали документы для участия в праймериз ЕР. Это Лариса Цупикова и Роман Арефьев.

Салехард, служба информации

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