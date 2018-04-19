Депутат из Салехарда, сжигавший доллары, предложил коллеге из Тюменской думы освободить место

Одиозный депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев, известный роликами, на которых он сжигает доллары, раскритиковал коллегу из Тюменского парламента.

По версии народного избранника столицы Ямала, депутат Алексей Аносов позорит думу скандалами из-за попыток добиться жалованья. «Я хочу обратиться к депутату Аносову. Уважаемый Алексей Анатольевич, если вы не можете совмещать работу на основном месте с работой в Тюменской областной думе, сложите с себя полномочия и дайте другому человеку занять ваше место и работать на благо жителей на общественных началах. Я уверен, таких людей в Ханты-Мансийском автономном округе найдётся немало», – сказал на камеру г-н Арефьев.

К сожалению, депутат Арефьев ничего не сказал о том, стоит ли, по его мнению, сдать мандат и ямальскому представителю в Тюменской думе – Николаю Бабину, который был также не против получать зарплату депутата областного парламента.

Алексей Аносов несколько раз поднимал вопрос о том, что все депутаты Тюменской областной думы, желающие работать за деньги, должны получать зарплату. Сейчас таких 24 человека, Аносов предлагал увеличить это число по крайней мере до 29 депутатов. Его инициатива не прошла через профильный комитет.

Сам г-н Арефьев стал известен после того, как сжёг доллары и написал стихи, в которых раскритиковал политику США. Он также снимал видео, на котором выливает напиток «Кока-Кола» в унитаз.

Получить комментарии Алексея Аносова на момент подготовки публикации не удалось.

Видео с личной страницы Романа Арефьева в соцсети «ВКонтакте»

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.04.18

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