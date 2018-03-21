Попытка номер три. Тюменские депутаты снова начали борьбу за свою зарплату

Тюменские депутаты в очередной раз рассмотрят вопрос о зарплате. В областную думу внесен законопроект, который предлагает увеличить число народных избранников, работающих на постоянной основе, с 24 до 29 человек. Автор инициативы – единоросс Алексей Аносов. Депутат в третий раз обращает внимание на несправедливое распределение зарплат в областном парламенте.

Осенью 2017 года он предлагал выплачивать зарплату всем 48 депутатам. Его не поддержали даже однопартийцы. Комментируя новый законопроект, Аносов отмечает: из бюджета не нужно будет выделять дополнительные деньги. Вместо этого можно перераспределить существующий фонд оплаты труда между всеми, кто желает получать зарплату.

«Перед новым годом я предложил коллегам, которые работают без зарплаты, ответить на вопрос, хотят ли они получать деньги за свой труд, если такая возможность появится. Пять человек ответили согласием. На основе этих ответов я подготовил законопроект», – рассказал «Новому Дню» Алексей Аносов. Он не стал называть имена этих пяти человек, пояснив, что это может привести к давлению. Известно, что среди них есть и его фамилия.

Аносов отметил, что в числе сторонников законопроекта – представители разных партий. Сам он конфронтации с «Единой Россией» не боится, считая, что у него есть право на собственное мнение. Он добавил, что когда вопрос о зарплатах в прошлый раз рассматривался на профильном комитете, было получено три негативных отзыва. Противники говорили о том, что в случае перераспределения фонда оплаты труда ухудшатся условия труда (уменьшится заработок) тех, кто сейчас работает на постоянной основе.

«Ухудшением можно считать только снижение оклада. Но я о нем и не говорю – речь идет только о надбавках», – привел контраргументы единоросс. В беседе с агентством один из тех, кто поддерживает позицию Аносова, отметил, что «зарплату в думе должны получать все, кто этого желает». Позиция профильного комитета пока не ясна, но есть вероятность, что он и теперь не поддержит Аносова.

Как пояснил агентству председатель комитета по госстроительству Фуат Сайфитдинов, к ним законопроект пока не поступил, соответственно, комментировать его он не может. Он также отметил, что дума работает стабильно, и вопрос пересмотра принципов ее функционирования не стоит.

Аносов поднимает вопрос о собственной зарплате уже в третий раз. Впервые речь зашла об этом в тот момент, когда распределялись «оплачиваемые» места среди вновь избранных депутатов. Среди претендентов на оклад, кстати, были два представителя Ямала. После этого Аносов предложил перевести на постоянную основу всех депутатов.

В феврале 2018 года зарплаты тюменских депутатов стали одной из самых обсуждаемых тем: выяснилось, что они получают около 300 тыс. рублей в месяц. Жители Тюмени разместили петицию с требованием сократить эту сумму. В ответ на это спикер областной думы Сергей Корепанов сообщил, что депутаты – «не средние» люди, у них есть опыт руководящей работы и несколько высших образований, поэтому их высокий заработок вполне оправдан. Зарплаты депутатов в ближайшее время останутся в повестке – идет декларационная кампания, народные избранники и чиновники раскрывают сведения о доходах.

Тюмень, служба информации

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