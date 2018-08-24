КПРФ теряет шансы на «пенсионный» референдум из-за спойлеров

Шансы КПРФ на проведение всероссийского «пенсионного» референдума тают с каждым днем. Гонка регистраций идет полным ходом, но конкуренты вытесняют коммунистов из одного города за другим. Так, подгруппы четырех альтернативных инициативных групп, которые в КПРФ называют спойлерскими, зарегистрированы уже в 26 регионах, а компартия успела только в Алтайском крае и Иркутской области.

Накануне избирком Санкт-Петербурга зарегистрировал подгруппу, организованную директором АО «Компонент» Владимиром Кушпилем, а значит, КПРФ потеряла и этот город. Ведь, как известно, закон о референдуме позволяет регистрировать в регионе только одну подгруппу с одним и тем же вопросом.

В Нижнем Новгороде вчера коммунистам выдали официальный отказ облизбиркома – из-за инициативной подгруппы директора местного Музея трезвости Алексея Якимова, сообщает «Коммерсантъ». Аналогичные перспективы у компартии – в Татарстане, где Якимов также зарегистрировал своих. Провалы ожидаются в Севастополе, Краснодарском крае, Владимирской, Калининградской, Пензенской и Тульской областях, где преуспели «альтернативщики».

Между тем, в самой КПРФ верят в лучшее. По словам зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, у «партии хватит своих сил, чтобы провести все необходимые мероприятия» для подготовки референдума. Для этого ей нужно зарегистрировать подгруппы минимум в 42 регионах: в предстоящие выходные КПРФ проведет собрания подгрупп в 10 регионах, в 26-ти они уже состоялись.

Напомним, 16 августа Московская городская избирательная комиссия на заседании вновь отказала КПРФ в регистрации региональной инициативной подгруппы для проведения референдума о пенсионной реформе. В горизбиркоме обосновали решение тем, что ранее, 9 августа, была зарегистрирована другая группа с похожим вопросом. Речь идет о «группе Свиридова», которую представляет кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала инициативные группы, которые пытаются зарегистрировать свои вопросы на «пенсионный» референдум. По ее мнению, противникам реформы повышения возраста выхода на пенсию следует объединяться вокруг уже утвержденных вопросов, иначе шансы, что хоть кто-нибудь сможет дойти до плебисцита, минимальны. Кроме того, Памфилова дала совет КПРФ ускорить подготовительные действия, чтобы «не проспать» подготовку к референдуму. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, в свою очередь, заявил в интервью РИА «Новый День», что ЦИК реализовывает установку пропустить спойлеров для подготовки референдума, что снижает шансы на плебисцит.

Как сообщал «Новый День», в конце июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ забраковала вопрос, который московская инициативная подгруппа КПРФ предлагала вынести на референдум против повышения пенсионного возраста. ЦИК счел, что вопрос для референдума являлся некорректным, поскольку предполагал множественное толкование и неопределенные правовые последствия – в нем не уточнялось, относительно какого времени идет речь.

Позже ЦИК, после проведения консультаций, согласовал вопрос для плебисцита группе алтайских коммунистов. Кроме того, были утверждены вопросы от «группы Свиридова», от «группы Семеновой-Широбоковой», которая представляет интересы многодетных семей, а также от инициативных групп из Нижегородской и Вологодской областей, не связанных с коммунистами.

Теперь каждой из групп нужно создать аналогичные инициативные подгруппы еще в минимум 42 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Одна из трех групп, которая первой завершит этот процесс, получит возможность провести референдум.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.08.18

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