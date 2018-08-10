«Пенсионный» референдум рискует попасть под девальвацию: шансы на плебисцит снижаются

Глава Центризбиркома Элла Памфилова подвергла критике инициативные группы, которые пытаются зарегистрировать свои вопросы на «пенсионный» референдум. По ее мнению, противникам реформы повышения возраста выхода на пенсию пора объединяться вокруг уже утвержденных вопросов, иначе шансы, что хоть кто-нибудь сможет дойти до финала, минимальны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревогу за перспективы референдума вызывает не только то, что согласовано пять вариантов вопроса на плебисцит, но и мнение, высказанное одним из членов ЦИКа о том, что тема повышения или не повышения пенсионного возраста может в принципе не соответствовать Конституции и федеральному закону.

Памфилова, выступая сегодня на внеочередном заседании ЦИК, где были утверждены очередные два вопроса на референдум, отметила, что такой активности в регионах избирком «не ожидал».

«С одной стороны, это очень здорово, что люди проявляют гражданскую активность. У нас пять вариаций вопросов, и я надеюсь, что мы закрыли этот список. Я надеюсь…я хочу, чтобы меня услышали инициаторы создания таких инициативных групп по проведению референдума: пожалуйста, не плодите дальше одинаковые по сути, но разные по форме вопросы о референдуме», – призвала Памфилова.

Глава ЦИК пояснила, что чем больше будет таких вопросов, «тем меньше вероятности, что хоть кто-то дойдет до этого референдума».

«Пожалуйста, посмотрите, какой из этих пяти утвержденных Центральной избирательной комиссией вопросов больше вам импонирует, и присоединяйтесь именно к той группе. Этим вы увеличиваете вероятность проведения референдума. Объединяйтесь уже вокруг тех, кто вам нравится. Если сейчас каждый будет сам изобретать сходный вопрос, и мы будем постоянно заседать и их штамповать – это девальвация идеи проведения референдума. Не надо себя высекать, как унтер-офицерские вдовы», – подчеркнула Памфилова.

В Центризбиркоме напомнили, что организаторы референдума должны собрать 43 инициативных группы в разных регионах из 85. В результате – чисто арифметически получается, что только одна из групп может это сделать.

«Понимайте правильно, чтобы и людей не обманывать. У вас есть большой выбор, собирайте инициативные группы, берите на вооружение тот вопрос, которые утверждены, и объединяйтесь. 43 региона – это очень серьёзно. Мне бы не хотелось, чтобы все это – такая серьезная работа, которую и мы проделали – девальвировало идею проведения референдума», – заявила она.

В этой связи председатель инициативной подгруппы Нижегородской области (группа, чей вопрос сегодня рассматривался на заседании) Алексей Якимов отметил, что «вопрос об объединении усилий – для них является ключевым». «Мы не претендуем на то, что именно наша формулировка должна быть основой, и готовы сотрудничать со всеми, чья формулировка будет более удобной на слух или которая завоюет больше внимания и уважения со стороны жителей РФ», – сказал он.

Представитель Вологодских активистов, которые сегодня тоже получили одобрение ЦИК для своего вопроса, Сергей Мельников также заявил о готовности «объединяться с другими группами и привлекать к этому вопросу внимание максимального количества населения».

Казалось бы солидаризация общества против повышения пенсионного возраста и готовность активистов к сотрудничеству, вкупе с содействием, которое глава ЦИКа лично оказывает инициаторам референдума (в том числе вышеупомянутыми советами), дают надежду на то, что плебисцит все-таки может состояться. Однако для проведения референдума необходимо согласование других вышестоящих инстанций.

В этой связи тревогу вызывают слова член ЦИК и судьи в отставке Конституционного суда РФ Бориса Эбзеева, который сегодня выразил сомнения в том, что пенсионный референдум не противоречит Конституции РФ.

Он напомнил, что референдум не должен подменять конституционные органы государственной власти.

«Меня успокаивает, что на одном из этапов этого процесса (организации референдума) данная проблема непременно на основании закона станет предметом судебной конституционной проверки. Только по этой причине я поддерживаю проекты предложений. Я оставляю за собой право продолжать размышления в надежде на то, что эти размышления будут реализованы в той или иной мере в последующем. Размышления, касательно соответствия самого этого опроса требованиям Конституции в части разграничения предметоведения полномочий между различными формами публичной власти в нашем отечестве», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года, первое чтение в Государственной думе РФ законопроект уже прошел, второе намечено на 24 сентября.

Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В Росси прошли массовые протесты. По данным опросов, почти 90% граждан выступают против пенсионной реформы.

8 августа Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству три формулировки вопроса, предлагаемого на референдум против повышения пенсионного возраста. Согласовали вопросы от «группы алтайских коммунистов», «группы Свиридова», которую представляет кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия», от «группы Семеновой-Широбоковой», которая представляет интересы многодетных семей.

В то же время, эксперты не исключают, что референдум будет «забракован» властями на том или ином этапе. По оценкам электоральных юристов, сейчас обстановка в стране такова, что «без однозначно выраженной политической воли всероссийские референдумы невозможны», так как для согласования и организации референдума необходимо пройти более десятка процедур, «для которых даны весьма небольшие сроки и достаточно жесткие условия».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.08.18

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