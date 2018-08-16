Игра в наперстки: как власть пытается сорвать референдум о пенсионной реформе

Российские власти идут на разные ухищрения, пытаясь торпедировать «пенсионный» референдум. ЦИК реализовывает установку пропустить спойлеров – подготовить референдум разрешено уже пяти группам, что снижает шансы на плебисцит. Однако коммунисты намерены «сорвать маски», предложив конкурентам объединиться в общенациональную инициативную группу. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

По его словам, это будет хорошим тестом для спойлеров, ведь «никаких принципиальных различий в одобренных формулировках референдума нет». «Посмотрим, как спойлерские, административно зависимые группы в регионах пойдут на объединение с группами КПРФ», – пояснил он.

Как напомнил Обухов, еще при регистрации альтернативных КПРФ групп профессор Колюшин (член ЦИК РФ Евгений Колюшин – прим. ред.) обратил внимание на схожие формулировки с первоначально предложенной компартией и отвергнутой ЦИК. Однако юридические замечания «пропустили мимо ушей» – в итоге «была заблокирована московская инициативная группа КПРФ, первая в стране поставившая вопрос о референдуме». Вместо нее, по словам коммуниста, «с помощью административного ресурса пропустили группу Общероссийского народного фронта» – при том, что депутаты Госдумы от ОНФ «голосовали за грабительскую пенсионную реформу».

«Произошел вообще чудесный казус: активисты ОНФ в Москве быстренько собрали инициативную группу теперь уже против реформы, и власть ее спешно зарегистрировала. Понятно, что не для того, чтобы провести референдум», – констатировал секретарь ЦК.

Теперь у КПРФ, сообщил он, первая задача – создать единую общенациональную инициативную группу. Для этого нужно зарегистрировать не менее 43 региональных – в поддержку формулировки, одобренной ЦИК и алтайским крайизбиркомом, а потом провести общее собрание – таково требование закона. Однако козни, отметил собеседник агентства, встречаются на каждом шагу. По словам Обухова, даже в регионах, где ничего не было слышно про другие инициативные группы, «они возникают по мановению волшебной палочки».

«А где не удается быстро собрать спойлеров, используют нотариусов. Они либо заранее отказываются прийти на собрание группы КПРФ, как это произошло в Липецке, либо дают согласие, но отказываются в последний момент, как в Екатеринбурге. Повсеместно – от Перми до Новосибирска – вдруг возникают спойлерские группы, которые почему-то раньше, чем группы КПРФ регистрируются в избиркомах», – сообщил секретарь ЦК.

«Особо изящным издевательством» он назвал совет коммунистам от председателя ЦИК Эллы Памфиловой – «не проспать» подготовку к референдуму.

«Это тот случай, когда непонятно зачем человек берет грех на душу: думаю, что ей хорошо известно про технологию подпольных инициативных групп, которые тайно всплывают в региональных избиркомах, чтобы торпедировать регистрацию групп КПРФ», – прокомментировал коммунист.

Как отметил Обухов, можно сказать, что общественный референдум КПРФ уже идет, ведь компартией собрано более 5 млн подписей по всей стране. «Поэтому, когда возникнет необходимость собирать подписи на официальный референдум, у нас есть к кому обратиться за поддержкой», – заверил он.

Однако секретарь ЦК не исключил, что власти провалят кампанию на стадиях регистрации групп и сбора подписей.

«Но мы не собираемся играть в наперстки с властью, – заявил Обухов. – КПРФ поставила задачу созвать и юридически оформить не менее 43 региональных групп. В заявочной кампании участвует уже более 50 таких групп. Так что если не будут зарегистрированы наши инициативные группы, то торпедирование референдума останется на совести избиркомов и областных администраций, курирующих спойлеров. Мы в любом случае предъявим их обществу и покажем лицемерие «партии власти».

Еще одной попыткой, теперь уже информационной, «перебить протестную повестку дня», Обухов считает слушания в Госдуме по законопроекту о пенсионной реформе, назначенные на 21 августа: «Уже даже говорят единороссы, что это будет «профессиональная альтернатива референдуму». Видимо, хотят показать, что единороссовская Дума дорабатывает и смягчает первоначальный вариант пенсионной реформы».

Но неприятие законопроекта, подчеркнул коммунист, очень велико. Так, согласно опросам Центра исследований политической культуры России сторонников реформы лишь 10%, еще 15% готовы поддержать ее частично, более 70% – категорически против в любом виде. Таким образом, зона поддержки в общественном мнении частичных поправок в пенсионную реформу «крайне невелика», указал Обухов.

Комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможной отмене государственных пенсий, коммунист назвал высказывание политика шантажом. «Мол, радуйтесь и такому варианту повышения возраста, так как из-за дефицита бюджета государственных пенсий вообще может и не быть», – отметил секретарь ЦК.

В свете этих заявлений Обухов не питает иллюзий относительно перспектив парламентских слушаний. По его оценке, «недовольных внутри «партии власти» уже успокоили», и в итоге будут предложены мелкие корректировки пенсионной реформы от «Единой России» и зависимого от нее гражданского общества.

Единственный действенный ответ «пенсионной» реформе, убежден коммунист, – крупные акции протеста, организуемые КПРФ и союзниками.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.08.18

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