Коммунистам снова отказали в «пенсионном» референдуме

Московская городская избирательная комиссия на заседании в четверг, 16 августа, вновь отказала КПРФ в регистрации региональной инициативной подгруппы для проведения референдума о пенсионной реформе.

В горизбиркоме обосновали решение тем, что ранее, 9 августа, была зарегистрирована другая группа с похожим вопросом. Речь идет о «группе Свиридова», которую представляет кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия». Согласно закону, в одном регионе не могут быть зарегистрированы несколько инициативных подгрупп для проведения референдума со схожими по смыслу формулировками вопросов.

Напомним, что в конце июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ забраковала вопрос, который московская инициативная подгруппа КПРФ предлагала вынести на референдум против повышения пенсионного возраста. ЦИК счел, что вопрос для референдума являлся некорректным, поскольку предполагал множественное толкование и неопределенные правовые последствия – в нем не уточнялось, относительно какого времени идет речь.

Позже ЦИК согласовал вопрос для плебисцита группе алтайских коммунистов после проведения консультаций. Кроме того, были утверждены вопросы от «группы Свиридова», от «группы Семеновой-Широбоковой», которая представляет интересы многодетных семей, а также от инициативных групп из Нижегородской и Вологодской областей, не связанных с коммунистами.

Теперь каждой из групп нужно создать аналогичные инициативные подгруппы еще не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Одна из трех групп, которая первой завершит этот процесс, получит возможность провести референдум.

Отметим, что на прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала инициативные группы, которые пытаются зарегистрировать свои вопросы на «пенсионный» референдум. По ее мнению, противникам реформы повышения возраста выхода на пенсию следует объединяться вокруг уже утвержденных вопросов, иначе шансы, что хоть кто-нибудь сможет дойти до плебисцита, минимальны. А накануне Памфилова дала совет КПРФ ускорить подготовительные действия, чтобы «не проспать» подготовку к референдуму.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, в свою очередь, заявил в интервью РИА «Новый День», что ЦИК реализовывает установку пропустить спойлеров для подготовки референдума, что снижает шансы на плебисцит.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.18

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