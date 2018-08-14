Коммунистов с пенсионным референдумом опередили люди с наградами губернатора и заксо

Избирком Свердловской области наконец назвал имена людей, которые успели раньше коммунистов обратиться в комиссию с ходатайством о регистрации региональной подгруппы по подготовке референдума о недопущении повышения пенсионного возраста. Оказалось, что это заслуженные, но не слишком известные общественные деятели. Теперь из-за них свердловские коммунисты рискуют остаться не у дел.

Как говорится в документе, у группы два уполномоченных представителя: Лев Пальцев и Татьяна Санжикова. С первым из них корреспонденту РИА «Новый День» удалось связаться в соцсети. Молодой человек – студент УрГАУ, активный участник волонтерского движения, награжденный за это почетной грамотой губернатора Евгения Куйвашева.

Татьяну Санжикову в социальных сетях обнаружить не удалось, но, возможно, речь идет об адвокате специализированной адвокатской конторы № 31. В прошлом году она была награждена почетной грамотой заксобрания Свердловской области за большую работу по защите прав и законных интересов граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, оргсобрание первой инициативной группы состоялось еще 6 августа, а документы о регистрации своей группы они подали в избирком 8 августа. Заседание избиркома, на котором было принято решение об их регистрации, прошло вчера – в тот же самый день, когда свое первое организационное собрание провели коммунисты. При этом формулировка ее вопроса для референдума до вчерашнего вечера не разглашалась. Первая группа не проявляла активности ни в соцсетях, ни в СМИ; имена активистов избирком согласился опубликовать только сегодня. Кто именно помог им с проведением собрания, неизвестно – Лев Пальцев на данный момент недоступен для комментариев.

Между тем их деятельность может привести к тому, что инициативную группу от КПРФ, которая собирается подать документы сегодня, в Свердловской области не зарегистрируют. Сегодня председатель облизбиркома Валерий Чайников сообщил, что если формулировка вопроса у второй инициативной подгруппы (например, у коммунистов) будет совпадать с уже зарегистрированной, то им откажут. Но пока он ничего не может прогнозировать, так как ходатайство КПРФ еще не поступало в избирком.

Отметим, что, поскольку формулировка первой группы была опубликована только вчера вечером, не знавшие о ней коммунисты были лишены возможности внести коррективы в проекты собственных решений. Однако вчера вечером в ходе собрания секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев уже заявил, что ему известно о существовании групп-«спойлеров», цель которых – сорвать участие КПРФ в подготовке референдума по пенсионной реформе. «Мы участвуем в гонке с другими, подставными организациями», – заявил он вчера, выступая перед товарищами по партии. Сегодня он заявил, что КПРФ не признает конкретно эту зарегистрированную группу. «Мы не признаём эту фейковую инициативную группу. Юристы КПРФ уже прорабатывают все возможности по оспариванию решения Свердловской областной избирательной комиссии в суде», – написал Ивачев в соцсети.

Екатеринбург, служба информации

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