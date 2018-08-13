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Понедельник, 13 августа 2018, 21:43 мск

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На оргсобрание КПРФ по пенсионному референдуму пришли почти одни старики

Сегодня в Свердловском обкоме КПРФ состоялось организационное собрание по подготовке к проведению референдума против повышения пенсионного возраста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», собралось чуть более ста человек, большинство из которых оказались людьми пожилого возраста – многим было хорошо за 60. Не обошлось и без накладок: когда руководители обкома объявили, что для регистрации необходимо предъявить паспорт специально приглашенному нотариусу, выяснилось, что некоторые пенсионеры забыли паспорта дома. «Я паспорт забыл, мне говорят – все, свободен», – сокрушался один из стариков. Уже через 10 минут пожилые люди стали роптать, что процедура подтверждения личностей присутствующих затянулась: «Вот молодёжь, сами ничего организовать не могут, относятся наплевательски, Ленина не изучают». Некоторые не выдерживали и уходили.

В результате проверка документов участников собрания завершилась только в десятом часу. Зато по самим вопросам повестки проголосовали быстро – за какие-нибудь 15 минут. Завтра протокол собрания будет сдан в областной избирком для регистрации инициативной группы. За собранием наблюдал советник председателя областного избиркома Дмитрий Ветошкин.

Добавим, что сегодня днём областной избирком уже зарегистрировал одну инициативную подгруппу по подготовке к референдуму, в ней 117 граждан – физических лиц. Они предложили следующий вариант вопроса: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?». В ближайшие дни аналогичное собрание планируют провести эсеры.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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