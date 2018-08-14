Свердловские коммунисты лишатся права на «пенсионный» референдум из-за спойлеров

Свердловским коммунистам может быть отказано в регистрации региональной инициативной подгруппы по организации всероссийского референдума против пенсионной реформы, так как их опередили какие-то другие люди, которых никто не видел в лицо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня председатель облизбиркома Валерий Чайников сообщил на пресс-конференции, что вчера днем избирком уже зарегистрировал одну подгруппу, которая подала документы первой. Она предложила вопрос для референдума в следующей редакции: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?». Ранее такую формулировку представил на одобрение ЦИК (и получил его) Российский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями. В Свердловской области организация с таким названием неизвестна.

Сегодня Чайников уточнил, что если формулировка вопроса у второй инициативной подгруппы (например, у коммунистов) будет совпадать с уже зарегистрированной, то им откажут. Но пока он ничего не может прогнозировать, так как ходатайство КПРФ ещё не поступало в избирком.

Напомним, коммунисты провели оргсобрание по созданию инициативной подгруппы вчера вечером. Оно завершилось уже после 22 часов. Документы в избирком они планировали подать сегодня. Однако вчера в ходе собрания секретарь обкома Александр Ивачев уже заявил, что ему известно о группах-«спойлерах», цель которых – сорвать участие КПРФ в подготовке референдума по пенсионной реформе.

Поведение избиркома косвенным образом подтверждает его подозрения: Валерий Чайников не смог ответить на вопрос РИА «Новый День», кто возглавляет первую подгруппу и кто в нее входит. По словам председателя, сам он их не видел, только двух уполномоченных, приносивших документы. Там все было правильно, поэтому с регистрацией группы проблем не возникло.

На письменный запрос РИА «Новый День» в избиркоме сообщили, что в составе группы – «граждане РФ, имеющие регистрацию по месту жительства в Свердловской области». Решение о регистрации подгруппы пока на сайте избиркома не опубликовано.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.18

Аналитики назвали самые удобные города для жизни – Екатеринбург не в их числе. / Движение «Город первых» провело экологический велопробег в Первоуральске. / В Екатеринбурге выбрали новых почетных граждан – это Дацюк, Шахрин и Скуратов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»