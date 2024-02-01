Противники мусорного кластера в Сысерти хотят провести референдум

Жители Сысерти подали документы в местный избирком с ходатайством о проведении референдума. Речь идет о том, чтобы все жители городского округа высказались о планируемом строительстве мусорного полигона и завода по сортировке отходов на границе с Челябинской областью. В инициативной группе почти 147 человек. Документы в ТИК были приняты, однако это еще не означает, что референдум состоится.

Процедура проводится так: в течение двух недель Сысертская ТИК проверяет ходатайство, нет ли в нем ошибок и так далее. Затем, если с документами все хорошо, инициативу рассматривает городская дума, на это депутатам отводится три недели. Если они принимают решение за проведение референдума, документы возвращаются в ТИК, а у инициативной группы есть меньше месяца, чтобы собрать около 1,5 тысячи подписей жителей Сысертского городского округа в пользу проведения референдума. Если подписи подлинные, референдум состоится.

Добавим, что в Свердловской области еще ни разу не проводился референдум на муниципальном уровне. Предполагалось, что он будет проведен в 2019 году после протестов в сквере у драмтеатра, однако в итоге власти ограничились опросом, который, впрочем, также проводился на избирательных участках по месту жительства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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