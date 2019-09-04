Избирком Екатеринбурга в четвертый раз отклонил заявку на референдум из-за ошибок в документах

Избирком Екатеринбурга отклонил четвертую заявку «Комитета по спасению сквера» на проведение референдума по изменению статуса земельного участка на Октябрьской площади.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документах инициативной группы, которую возглавляет юрист Иван Волков, комиссия вновь обнаружила ошибки. В частности, в паспортных данных одной из заявительниц, Алены Тройниной, был неверно указан регион выдачи паспорта: Ханты-Мансийский автономный округ. На этом основании избирком принял решение отказать в регистрации инициативной группы референдума.

Член избиркома Илья Захаров также добавил, что процедура по переводу земельного участка под сквером у театра драмы в категорию ТОП-1 уже запущена. Отметим, что именно этого и требуют общественники из «Комитета спасения сквера».

Ранее Иван Волков отмечал, что подачу заявок на референдум он расценивает как «дамоклов меч над властью». Предыдущие три ходатайства активистов были отклонены из-за несовпадения фамилий и адресов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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