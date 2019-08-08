Сквер у драмтеатра возвращают жителям Екатеринбурга

ООО «Храм святой Екатерины» приняло решение расторгнуть договор с МУГИСО об аренде земельного участка в сквере у драмтеатра. Земля снова перейдет в категорию территорий общего пользования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, об этом учредители ООО «Храм святой Екатерины» Игорь Алтушкин и Андрей Козицын договорились с главой Екатеринбурга Александром Высокинским в ходе обсуждения дальнейшей судьбы территории сквера рядом с Театром драмы. «Меценаты готовы пойти на такой шаг, чтобы окончательно снять вопрос о том, будет ли сохранена зелёная зона, ставшая весной текущего года причиной разногласий в связи с планировавшимся здесь строительством Собора Святой великомученицы Екатерины», – заявили в городской администрации. Письмо о расторжении договора аренды по соглашению сторон уже направлено в адрес Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. Администрацией города, со своей стороны, проведено заседание комиссии по правилам землепользования и застройки, по результатам которой данное решение одобрено. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский убеждён, что такое решение не только поставит точку в спорах о дальнейшей судьбе сквера, но и юридически закрепит за участком статус объекта муниципальной собственности. «Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим Собор. В дальнейшем сквер можно только благоустраивать, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать», – заявил Александр Высокинский.

Депутат ЕГД Константин Киселев, бывший активным противником застройки сквера, заявил «Новому Дню», что это намерение должно быть закреплено решением городской думы. «Правила землепользования и застройки – это, по сути, единственное, на что может влиять городская дума. Поэтому, конечно требуется решение депутатов, чтобы изменить категорию земель. Полагаю, что как только дума выйдет с каникул, этот вопрос (по скверу – прим. ред.) будет вынесен на обсуждение», – сказал он. Депутат добавил, что отказ меценатов от сквера – это ожидаемое решение. Это стало понятно, когда и Екатеринбургская епархия, и меценаты отказались строить храм святой Екатерины на Октябрьской площади. Киселев также предположил, что возвращение скверу статуса территории общего пользования не повлияют на работу рабочей группы ЕГД по храму. Напомним, ей предстоит принять решение по проведению опроса населения для выбора площадки под строительство собора.

Напомним, 12 февраля этой года городская дума утвердила поправки в Правила землепользования и градостроительства. Земельный участок, где сейчас находится сквер, получил статус территории религиозного пользования. 14 марта Фонд имущества Свердловской области объявляет аукцион на право аренды земли под строительство храма. Основание для выставления участка на торги – приказ МУГИСО, площадь участка – 5 980 кв м, срок аренды – 4,5 года (54 месяца), начальная цена – 3 млн 415 тысяч рублей. Согласно публичной кадастровой карте, стоимость участка – 66 млн 869 тысяч рублей. Уже 11 апреля в Фонде имущества Свердловской области состоялся аукцион на право аренды земли под сквером. Торги продлились не более 10 минут. Как и ожидалось, победителем стало ООО «Храм Святой Екатерины», созданное в 2016 году ЗАО «Русская медная компания» и персонально – ее владельцем Игорем Алтушкиным и гендиректором УГМК Андреем Козицыным. Кульминация конфликта начала стремительно приближаться после окончания майских праздников, когда в понедельник, 13 мая, горожане обнаружили, что сквер огородили забором с предупреждением о том, что проход закрыт. Хронологию протеста «Новый день» описал здесь.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.08.19

На Уралмаше перекроют улицы Старых большевиков и Калинина из-за ремонта теплотрасс. / Новый генконсул Германии в Екатеринбурге приступил к работе (ФОТО). / Десант Уральской базы авиаохраны лесов вылетел в Красноярский край на борьбу с огнем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»