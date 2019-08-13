Новый проект храма святой Екатерины на Плотинке придумал постоянный подрядчик Атомстройкомплекса (СКРИНЫ)

В Екатеринбурге вновь пытаются раздуть обсуждение строительства храма святой Екатерины на Плотинке. Архитекторы из студии Rock обнародовали эскизы церкви, которая, по их задумке, должна расположиться на месте приборостроительного завода рядом с резиденцией губернатора Свердловской области.

«Нам предложили пофантазировать на тему футуристического православного храма, мы решили не мелочиться. На главном фасаде размещаются витражи в виде каскадного иконостаса с житием святой Екатерины, ориентированного на акваторию Городского пруда», – цитирует e1 слова авторов проекта.

«Новому Дню» не удалось дозвониться до студии Rock, чтобы уточнить, кто именно предложил архитекторам пофантазировать – телефон, указанный на сайте не отвечает.

В описании компании сказано, что она была основана в Екатеринбурге в 2004 году. «С тех пор команда архитекторов под руководством Екатерины Спириной создала множество объектов и пространств, воплощающих принцип единства функциональности и эстетической формы», – говорится на сайте Rock.

Отметим, что Екатериной Спириной зовут директора по проектированию компании «Атомстройкомплекс». Студия Rock выполнила разработку многих зданий, которые строил АСК, в том числе – ТЦ «Белка», офисное здание на Кузнецова – Машиностроителей, и т.д. Эти объекты перечислены в портфолио архитекторов.

Напомним, на прошлой неделе ООО «Храм святой Екатерины» приняло решение расторгнуть договор с МУГИСО об аренде земельного участка в сквере у драмтеатра, который хотели отдать под строительство культового сооружения. Земля снова перейдет в категорию территорий общего пользования.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.19

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