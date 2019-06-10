«Крест – выше «белого дома», население это испугало», – архитекторы снова о храме

Недостаток информации и отсутствие контроля над планами застройщиков породили конфликт вокруг сквера и храма в Екатеринбурге. Население было испугано масштабами готовящейся стройки, с такими заявлениями относительно храма святой Екатерины выступил сегодня на заседании Общественной палаты Свердловской области профессор УрГАХА Александр Стариков.

Члены ОП обсудили, что стало причиной противостояния в сквере и насколько публичными и общественными стоит делать обсуждения подобных проектов.

«На мой взгляд, у конфликта вокруг строительства храма в сквере было две причины. Первая – информация о проекте была недостаточной, граждане не понимали, зачем строится храм и почему именно на этом месте, – заявил профессор Стариков. – Вторая – нарушение законодательства со стороны администрации Екатеринбурга».

Нарушение, по мнению выступавшего, было в том, что мэрия не выдала застройщику Генплан, что позволило бы более обдуманно и соразмерно вписать храм в имеющийся участок. Администрация, как считает архитектор, должна была установить градостроительные параметры, а не просто обсудить планировку.

«По моим скромным подсчетам, размеры проекта храма были завышены раз в пять. Если для сбора молящихся необходима площадь 750 кв. м, то площадь храма святой Екатерины была 8 тысяч квадратных метров. Высота сооружения тоже была ничем не ограничена. Я прикинул, что крест будет выше «белого дома». В результате и специалисты, и население были испуганы размерами этого храма, который подавит сквер», – заявил Стариков.

Он отметил, что строительство храма в сквере возможно, но вопрос – каких размеров он должен быть. Также, по мнению архитектора, обсуждать такие проекты необходимо с жителями всего города.

Представители мэрии между тем считают, что обсуждений в том формате, в котором они существует сейчас (в виде стендов в горадминистрации, изучив которые можно оставить свой отзыв), достаточно. Подробнее о дискуссии на эту тему можно почитать здесь.

Прокуратура же, комментируя заявление Старикова о нарушениях законодательства, сообщила, что после многочисленных жалоб горожан проводилась проверка законности процедуры перевода участка под строительство храма и никаких нарушений выявлено не было. Ответы прокуратуры никто не обжаловал в суде, подчеркнула городской прокурор Светлана Кузнецова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

Рабочая группа по храму. Второй раунд (Онлайн-трансляция, ФОТО). / Публичные слушания или интернет-голосование – члены ОП поспорили, как обсуждать важные городские проекты. / В прошлом году свердловские власти не смогли освоить 5,7 млрд рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»