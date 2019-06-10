Публичные слушания или интернет-голосование – члены ОП поспорили, как обсуждать важные городские проекты

В общественной палате Свердловской области обсудили, как можно усовершенствовать формат общественных обсуждений, чтобы впредь не допустить конфликтов, подобных уличным протестам в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге.

Основной посыл общественников: нынешняя форма опроса мнений граждан себя дискредитировала, потому что население получает недостаточно информации о решениях власти. Поэтому нужно вносить поправки на уровне законодательства, причем федерального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди специалистов главный спор развернулся о том, какой формат для обсуждения градостроительных проектов выбрать: публичные слушания, существовавшие в Екатеринбурге до 1 июля 2018 года, или заочные общественные обсуждения.

Начальник юридического отдела департамента архитектуры и градостроительства Екатеринбурга Евгения Рожок отметила, что администрация с момента нововведений провела 96 общественных обсуждений, которые ранее не вызвали нареканий у граждан. Суть такого формата в том, что участники могут в любой момент оставить свои замечания по проекту на сайте администрации города, либо внести бумажные предложения непосредственно на презентации проекта.

«Несмотря на то, что горожане могли оставить пожелания на сайте, порядка 75% участников этих обсуждений предпочитали бумажные носители. Что касается проекта строительства храма святой Екатерины. Изначально проводились обсуждения по проекту изменений правил землепользования на данном участке, в них приняли участие 67 человек. Проект планировки территории обсудили 3 339 человек. Администрация города ставила только одно ограничение для участников обсуждений: гражданин должен был иметь постоянную прописку в Екатеринбурге», – отметила представительница мэрии.

Сотрудница областного министерства строительства Татьяна Миронова добавила: проблема заключается в том, что градостроительные формулировки не всегда понятны обычным гражданам. Даже специалистам требуется время, чтобы вникнуть во все тонкости проекта. Поэтому нужно искать способ донести специализированную информацию до людей. Раньше акты публиковались в газетах, которые доставлялись по подписке. Теперь в Екатеринбурге этого нет. Кроме того, по словам Мироновой, сейчас нет юридических определений, что такое сквер, парк или роща, поэтому между чиновниками и горожанами возникает недопонимание.

Часть общественников предложили вернуть в Екатеринбург формат очных публичных слушаний, где участники могли услышать разные точки зрения на проект. Но другие выступили против, заявив, что слушания были инструментом для манипуляций. «В основном туда приходили люди, которые заинтересованы в проекте», – отмечали несогласные.

В итоге собравшиеся пришли к выводу, что формат интернет-голосования за градостроительные проекты действительно удобный. Но нужно сделать так, чтобы жители узнали о его существовании.

Общественник Евгений Лоскутов заявил, что ситуация со сквером показала «чудовищное отчуждение власти и населения», и решать эти конфликты нужно современными способами, а именно – продвигать и объяснять решения власти через соцсети. Там же в будущем можно организовать и опрос граждан по особо значимым проектам, заметил он. Член ОП Валерий Черкашин выступил резко против этой идеи и заявил, что нужно возобновить адресную рассылку газет. Еще один участник палаты, Александр Смолин, предложил наделить мэра города правом самому назначать опрос по общественно важным проектам (сейчас этим правом наделена только городская дума).

В заключении председатель общественной палаты Владимир Винницкий отметил, что все пожелания участников сегодняшнего заседания будут отмечены в протоколе. Собрав их вместе, ОП выйдет с инициативой в заксобрание региона для проработки возможных изменений в законодательстве по организации публичных слушаний. Областные депутаты, в свою очередь, когда придут к единому решению, направят предложение коллегам из Госдумы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

В прошлом году свердловские власти не смогли освоить 5,7 млрд рублей. / «Депутатику нравится»: заксо украсили карикатурами на коррупционеров (ФОТО). / О чем писал Иван Голунов: самые громкие расследования журналиста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»