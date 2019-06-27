«Это наш дамоклов меч над властью», – активисты подали в избирком Екатеринбурга повторную заявку о референдуме по храму в сквере (ДОКУМЕНТ)

Участники «Комитета спасения сквера» под предводительством юриста Ивана Волкова подали вторую заявку в избирком Екатеринбурга для проведения местного референдума по вопросу строительства храма святой Екатерины в сквере у Октябрьской площади. Напомним, в первый раз инициативной группе отказали в регистрации из-за ошибок в документах. В новом ходатайстве активисты просят вынести на общегородское голосование тот же самый вопрос об определении правового статуса земельного участка под сквером у театра драмы – либо территория общественного пользования, либо территория религиозного назначения.

В беседе с РИА «Новый День» юрист Иван Волков пояснил, чего добивается инициативная группа.

«У нас за время борьбы за сквер состоялось, по большому счету, уже три победы. Первая – когда я случайно встретил губернатора Куйвашева в ресторане в Ельцин-центре, задал ему несколько вопросов, и на следующий день он сказал, что площадка под сквером исключена из мест для возможного размещения храма. Вторая победа – когда я отбывал незаконный административный арест, на девятые сутки ко мне пришел отец Михаил из села Никольское. Мы поговорили, и он нас поддержал в итоге. Наш разговор был передан митрополиту Кириллу, лично я в этом не сомневаюсь. На следующий день после моего освобождения митрополит сказал, что церковь отказывается от строительства храма в сквере. И третья победа – это вчерашнее решение рабочей группы при городской думе. Я считаю, что нас совершенно безосновательно не включили в ее состав, хотя мы направляли письма и в Фонд святой Екатерины, и в епархию, и мэру Высокинскому, и спикеру думы Володину. Но, так или иначе, мы не доверяем городским депутатам, большинству думы. И полагаем, что пока не будет юридически оформлен документ о возвращении статуса ТОП-1 участку под сквером, мы вынуждены держать этот дамоклов меч над городской администрацией и мэром – в виде референдума. Как только вопрос будет решен, а мы знаем, что в нашей стране это может быть сделано в кратчайшие сроки, если будет на то воля власти, мы отзовем нашу заявку о проведении референдума за ненадобностью. Наша цель – не будоражить народ, а держать власть в определенном напряжении законными путями. Чтобы они понимали, что мы не позволим обмануть горожан и вернуться к вопросу о застройке сквера любыми объектами, в том числе храмом, например через год. Мы не против храма, но храм должен быть построен в другом месте. Вчера на собрании комитета мы единогласно решили подать заявку в избирком. Но мы абсолютно адекватные и вменяемые люди, и как только юридически документ будет принят, мы откажемся от референдума», – прокомментировал Волков.

Напомним, вчера рабочая группа при ЕГД определила три площадки для возможного размещения храма святой Екатерины. Это пустырь на перекрестке улиц Фурманова – Белинского, территория бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, и площадка на месте снесенной телебашни. Сквер у драмтеатра решено исключить, так как от этого места отказались Екатеринбургская епархия и меценаты будущего храма. Окончательный шорт-лист будет утвержден в конце августа или начале сентября, заявил глава города Александр Высокинский.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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