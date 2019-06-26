Высокинский выступил против размещения храма на месте снесенной телебашни

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал итоги третьего заседания рабочей группы, где определили три площадки для возможного размещения храма святой Екатерины. По мнению мэра, список неокончательный и требует дополнительного обсуждения.

«На сегодня рабочая группа утвердила к рассмотрению три площадки. Это не является окончательным утверждением опросного листа, это основа для дальнейшего обсуждения площадок. Мы считаем, и это подтверждается специалистами, что технологически невозможно использовать под строительство собора площадку на месте бывшей телебашни, где планируется строительство ледовой арены. Там не просто выписано разрешение на строительство арены, но уже ведутся технологические работы, остановить их и что-либо переделать будет очень сложно. Это большие организационные и финансовые усилия, кроме того, ломает логику развития массового спорта в Екатеринбурге. Поэтому наше предложение для следующего шага – оставить в опросном листе две площадки: Фурманова-Белинского и Горького,17 (здание бывшего приборостроительного завода)», – заявил Александр Высокинский.

Стоит отметить, что за площадку на месте снесенной телебашни проголосовал экспертный совет архитекторов администрации города, и она сразу была включена в топ-6 для размещения храма.

Глава города также считает, что опрос жителей нужно провести за один день. Это может быть одно из воскресений сентября. Четвертое заседание рабочей группы состоится в конце августа либо в начале сентября. На нем и будет окончательно утвержден опросный лист с площадками, сообщает пресс-служба мэрии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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