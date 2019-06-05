Юрист Волков получил девять суток за незаконный митинг в сквере

Екатеринбургский юрист Иван Волков получил по суду девять суток ареста за участие в незаконном митинге.

Напомним, 4 июня в сквере у театра драмы состоялась попытка проведения несогласованного мероприятия.

Министерство общественной безопасности уведомило Волкова о том, что заявка на митинг, поданная им в мае, была оформлена с нарушениями. Потому в проведении собрания в сквере было отказано. Тем не менее, несмотря на плохую погоду, люди все же пришли в небольшом количестве в сквер. Пять человек, в том числе Волков, в итоге оказались в автозаке полиции.

Пикет

Екатеринбург, Елена Васильева

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