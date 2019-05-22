Куйвашев: площадка в сквере у драмы будет исключена из списка под строительство храма

Свердловский губернатор Евгений Куйашев прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, который показал, что большинство жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма святой Екатерины именно в сквере у драмтеатра.

«58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга», – написал глава региона в своем инстаграме. Он также напомнил, что опрос ВЦИОМ не отменяет опроса горожан, который должен провести после сбора предложений граждан об оптимальной, по их мнению, площадке для появления культового сооружения. Тем не менее, в сквере строить уже, вероятно, не будут.

«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», – пообещал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.19

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