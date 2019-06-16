Епархия отказалась от сквера: «Храм будет построен на месте, достойном святой Екатерины»

Екатеринбургская Епархия отказалась от строительства храма во имя святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Об этом сообщил в соцсети депутат ЕГД Тимофей Жуков, входящий в рабочую группу при городской администрации.

Информацию подтвердила корреспонденту «Нового Дня» официальный представитель Епархии Анжела Тамбова. Она рассказала, что заявление прозвучало сегодня утром в храмах Екатеринбургской митрополии в рамках архипастырского послания митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла по случаю праздника Святой Троицы. «В обращении говорится об отказе от права строить храм в сквере у Драмтеатра и о строительстве собора святой великомученицы Екатерины на достойном её святости месте», – говорится в послании.

Напомним, 7 июня экспертный совет архитекторов отобрал шесть площадок, куда вошел и сквер у драмтеатра: 1) участок на Фурманова – Белинского; 2) сквер у театра драмы (с корректировкой проекта храма в меньшую сторону); 3) Уральский приборостроительный завод (Горького, 17); 4) акватория Макаровского моста (по другую сторону от «Динамо»); 5) Ленина – Татищева (там, где собирались строить башни «Стражи Урала»; 6) на месте снесенной телебашни (нравится архитекторам, «но инвестор явно будет против»).

Напомним, решение построить храм в сквере у драмтеатра вызвало массовые протесты, которые продолжались почти неделю и уже привели к возбуждению нескольких уголовных дел.

Протесты в сквере

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.06.19

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