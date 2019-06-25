Избирком отказал в проведении референдума по храму, потому что инициаторы перепутали собственные фамилии и адреса

Избирком Екатеринбурга отказал инициативной группе в проведении референдума по строительству храма святой Екатерины. Причиной стали нарушения в документах – перепутаны фамилии людей, адреса, не полностью представлены паспортные данные, есть ошибки в формулировках. Все причины указаны в постановлении, опубликованном на сайте избиркома.

РИА «Новый День» излагает эти причины кратко.

При проверке данных члена инициативной группы Худояна М.Ш. выяснилось, что его место жительства не совпадает с тем, что числится в базе ГАС «Выборы» и в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области.

В ходатайстве о регистрации инициативной группы не оказалось даты выдачи паспорта Кириллова С. В.

Активисты прописали, кто будет их уполномоченным по финансовым вопросам. В протоколе они указали, что это Мангилева В.Б., Белова Д.А. А в ходатайстве о регистрации – Мангилева В.Б., Беляева Д.А. Белова в ходатайстве не упоминается.

Активисты подали протокол собрания инициативной группы, где было принято решение о выдвижении инициативы о проведении референдума, но в повестке дня, когда они это решали, соответствующий вопрос отсутствовал.

Кроме того, избирком указывает на неточности формулировок. Так, формулировка вопроса, предлагаемая для вынесения на референдум, не соответствует формулировке, содержащейся в ходатайстве о регистрации группы – общественники пропустили в протоколе собрания слово «ответ» во вводной части вопроса. На собрании активистов решался вопрос «об образовании инициативной группы по выдвижению инициативы проведения местного референдума», а не «об образовании инициативной группы по проведению местного референдума». В протоколе собрания нет персональных данных участников собрания, не приведены сведения о лицах, которые вели подсчет при голосовании.

«Отказать в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума», – сообщается в постановлении, которое подписал Руслан Дворецкий, и.о. главы избиркома.

РИА «Новый День», напомним, сообщал о том, что инициативной группе откажут в регистрации еще 21 июня. Но окончательное решение было принято сегодня, 25 июня, на очередном заседании избиркома.

Екатеринбург. Июнь 25, Светлана Загороднева

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