Избирком планирует отказать в регистрации инициативной группе по референдуму о храме

Рабочая группа избиркома Екатеринбурга сегодня огласила итоги проверки документов для назначения референдума по строительству храма святой Екатерины.

Как сообщили в пресс-службе комиссии, представленные сведения проверялись через систему ГАС «Выборы» и запросы в МВД. Проведя анализ документов, рабочая группа пришла к выводу о несоответствии их установленным требованиям. Этот вывод исключает регистрацию инициативной группы и дальнейшую подготовку референдума. Окончательное решение будет принято 25 июня на очередном заседании избиркома.

Напомним, инициативная группа граждан из 12 человек предложила вынести на общегородской референдум вопрос, касающийся определения статуса земельного участка на Октябрьской площади, где планировалось строительство храма. Ранее территория сквера была переведена из категории ТОП-1 (земли общего пользования) в категорию (земли религиозного назначения). Заявка от граждан поступила в избирком 11 июня. В минувшее воскресенье, 16 июня, митрополит Кирилл публично отказался от идеи строительства храма на территории сквера у драмтеатра. Шорт-лист площадок для храма, а также формат опроса горожан, должны определить участники рабочей группы при городской думе – заседание назначено на 26 июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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