Суд отклонил иск сторонников прямых выборов мэров к заксобранию и избиркому

Свердловский областной суд отказал сторонникам прямых выборов мэров в удовлетворении административного иска к заксобранию и избиркому Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свердловчане Алексей Антонов и Вера Мангилева 19 апреля подали иск с требованием отменить решение заксо и избиркома об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума о прямых выборах.

Напомним, активисты обратились в суд после того, как 30 марта 2021 года депутаты заксо 35 голосами за и пятью голосами против решили, что вынесение на областной референдум вопроса о прямых выборах мэров не соответствует ни федеральному, ни региональному законодательству. После решения заксо в регистрации инициативной группе отказал и избирком на своем заседании 7 апреля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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