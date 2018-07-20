Председателю Первоуральской гордумы и еще трем депутатам грозит лишение мандатов через суд (Документ)

В Первоуральске вслед за Екатеринбургом может разразиться скандал с депутатскими декларациями о доходах и имуществе.

Как сообщил источник РИА «Новый День», прокуратура обнаружила, что неполные декларации представили депутаты Виталий Верт, Вадим Чертищев, Дмитрий Чураков и председатель думы, единоросс Галина Селькова. Недавно в думе состоялось закрытое заседание комитета по оргработе и вопросам МСУ, на котором было рассмотрено представление прокурора. Провинившиеся депутаты дали пояснения и заявили, что неточности были допущены «не по злому умыслу». Члены комитета решили, что этого достаточно, и постановили просто «указать депутатам на недопустимость нарушения законодательства в дальнейшем» и на этом считать обращение прокурора рассмотренным. Но, по данным «Нового Дня», прокуратуру такой ответ не удовлетворил. Источник сообщает, что надзорное ведомство обратилось в суд с требованием изгнать из думы Верта, Чертищева и Чуракова. В отношении Сельковой иска пока нет, но он может появиться.

Напомним, весной похожий скандал всколыхнул областное заксо. Прокуратура нашла у ряда депутатов ошибки в декларациях о доходах и имуществе. При этом в кулуарах сразу говорили, что, скорее всего, «козлом отпущения» сделают кого-то одного. В итоге им оказался депутат от «Справедливой России» Армен Карапетян.

Первоуральск, служба информации

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