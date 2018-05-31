«Верните мандат!»: Армен Карапетян подал в суд на заксобрание

Бывший депутат заксобрания Армен Карапетян подал в суд, чтобы оспорить решение о лишении его мандата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об иске Армена Эминовича к заксобранию появилась в картотеке Верх-Исетского районного суда. Дата заседания пока не назначена, как и судья. Но с высокой долей вероятности дело отдадут судье Ирине Майоровой, которая уже участвует в судебном процессе о лишении мандатов десяти депутатов по иску прокуратуры. Кстати, следующее заседание по этому делу состоится уже завтра, 1 июня.

Напомним, Армена Карапетяна лишили мандата по требованию прокуратуры 22 мая. Перед депутатами выступил зампред мандатной комиссии Виктор Якимов. Он рассказал, что Карапетян незаконно выплатил 64 тысячи рублей зарплаты своей жене, работавшей у него помощником, в то время, когда она находилась в отпуске, а также скрыл, что является соучредителем компании «Элит-окна».

Сам Карапетян в тот же день эмоционально выступил перед журналистами, назвав произошедшее с ним «беспределом». «Когда они устроили обсуждение на мандатной комиссии, я в это время был в Армении, – рассказал Карапетян. – Вы же знаете, что недавно там была достаточно серьёзная реформа, и я специально поехал туда, чтобы в тот многовековой мост, который был построен между Арменией и Россией, никто не смог бросить камушек. И вот за это время коллеги назначили мандатную комиссию и решили, что у меня нужно забрать мандат! Это беспредел, и я буду оспаривать это решение!»

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.05.18

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