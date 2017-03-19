В Орджоникидзевском районе члены УИК заподозрили подвоз избирателей и «карусель»

Публикации за 19.03.17

Довыборы в Екатеринбурге обрастают скандалами. В Орджоникидзевском районе наблюдатели и члены УИК заметили несколько случаев подвоза избирателей и возможную «карусель». О нарушениях сообщает общественная организация «Голос», которая ведет наблюдение в день голосования.

Информация о подвозе избирателей поступила с участка №1651 на ул. Коммунистической, 18. «Часто выхожу на улицу, постоянно вижу одну и ту же машину (Е464КУ66) черная Митсубиси, которая подвозит избирателей», – рассказал член комиссии с правом совещательного голоса.

Председатель горизбиркома Илья Захаров сообщил NDNews.ru, что в комиссию поступало подобное обращение. «Член участковой комиссии, отец одного из кандидатов, пожаловался, что представитель районной администрации собирает и возит людей к участкам. Но как такого нарушения в этом нет, это же не кандидат и его уполномоченные возили избирателей», – прокомментировал он.

На другом участке №1691 наблюдатели сообщали о пункте подкупа избирателей одним из кандидатов. «Схема подкупа – классическая «карусель», то есть избиратель получает заполненный бюллетень, а свой выносит и отдает организаторам «карусели». Местные жители сообщают, что «карусельщиками» руководит разносчик пенсий», – сообщает «Голос». Стоит отметить, что именно около этого участка женщину облили краской за «неправильное» голосование. Избирательница написала заявление в полицию.

На данный момент в горизбирком поступило всего две жалобы, и только одна связана с возможным подвозом избирателей. Другое обращение от членов УИК связано с процессуальными нарушениями. К примеру, на одном из участков бюллетени досрочного голосования хранились вместе с другой избирательной документацией. Обращение было рассмотрено, но не признано нарушением.

Организация «Голос» насчитала 13 нарушений в день голосования, информация по которым проверяется. Большинство сообщений связано с нарушениями в работе с документами и отсутствием пандусов на участках для маломобильной категории избирателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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