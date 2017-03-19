Жительницу Екатеринбурга облили краской у избирательного участка (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 19.03.17

Пожилую жительницу Екатеринбурга неизвестный молодой человек облил краской на остановке. Женщина склонна считать, что это было связано с ее «неправильным», с точки зрения хулигана, голосованием.

По данным правоохранительной организации «Голос», горожанку атаковал неизвестный в черной одежде и черных ботинках, среднего роста, без особых примет. Он плеснул на горожанку красной масляной краской, испортив ей куртку, обувь и платье. Женщина уже написала заявление в полицию.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге проходят довыборы в городскую думу по двум одномандатным округам: Кировскому и Орджоникидзевскому. В Кировском баллотируются четыре кандидата: Павел Андреев от «Справедливой России», Григорий Вихарев от ЛДПР, Михаил Смоляков от ЕР и Святослав Штукин от КПРФ. За несколько дней до выборов с кампании в этом округе снялся кандидат от Российской партии пенсионеров за справедливость Александр Кислых.

В Орджоникидзевском округе – шесть кандидатов: Евгений Кеосьян от ЛДПР, Юрий Оносов от «Справедливой России», Светлана Семенова от «Российской партии пенсионеров за справедливость», самовыдвиженец Владимир Смирнов, Евгений Старокожев от КПРФ и Владимир Стругов от ЕР.

Всего работает 58 участковых избирательных комиссий, на которых зарегистрировано около 121 тысячи избирателей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.17

Антон Шипулин стал победителем гонки преследования в заключительном этапе Кубка мира. / Сотрудники МЧС начали взрывать лед в районе мостов для защиты от паводка. / Очередную годовщину присоединения Крыма отметили митингом и флешмобом (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»