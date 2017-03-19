Явка на довыборах в Екатеринбурге превысила 10%, но остается крайне низкой

Публикации за 19.03.17

Явка избирателей на довыборах в городскую думу Екатеринбурга по состоянию на 15.00 остается низкой.

«По Кировскому избирательному округу явка составила 12,77% избирателей, по Орджоникидзевскому – 10,3%», – рассказал председатель избиркома Илья Захаров. По его словам, это очень мало – на выборы такого уровня обычно приходят около 20% граждан. Вряд ли до 20.00, когда закрываются избирательные участки, этот разрыв удастся преодолеть.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге проходят довыборы в городскую думу по двум одномандатным округам: Кировскому и Орджоникидзевскому. В Кировском баллотируются четыре кандидата: Павел Андреев от «Справедливой России», Григорий Вихарев от ЛДПР, Михаил Смоляков от ЕР и Святослав Штукин от КПРФ. За несколько дней до выборов с выборов в этом округе снялся кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Александр Кислых.

В Орджоникидзевском округе – шесть кандидатов: Евгений Кеосьян от ЛДПР, Юрий Оносов от «Справедливой России», Светлана Семенова от «Российской партии пенсионеров за справедливость», самовыдвиженец Владимир Смирнов, Евгений Старокожев от КПРФ и Владимир Стругов от ЕР.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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