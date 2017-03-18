В Кировском округе за день до выборов продолжаются подкупы избирателей

Публикации за 18.03.17

Жители Пионерского района рассказали о новых случаях подкупов избирателей на довыборах в городскую думу Екатеринбурга. По их словам, сегодня около полудня представители одного из кандидатов предлагали деньги прохожим возле школы №165 на Садовой, 18. В образовательном учреждении располагаются сразу четыре избирательных участка – №1433, 1424, 1434, 1435. Один из очевидцев увидел, как «агитатор» по ошибке чуть не предложил проголосовать учительнице школы, которая работает тут же в избирательной комиссии.

В самой школе отмечают, что явных нарушений на досрочном голосовании не было. «К нам не поступали жалобы о подкупах избирателей. На школьной территории есть видеонаблюдение, и ничего подозрительного члены комиссии не заметили. Но сегодня мы зафиксировали возросшую активность избирателей с определенных адресов. Информацию передали в территориальную комиссию», – рассказала NDNews.ru председатель одной из участковых комиссий.

Ранее сообщения о подкупах избирателей приходили с Эльмаша. Жители домов на улице Фрезеровщиков рассказали, что им предлагали за 500 рублей проголосовать за одного из кандидатов. Глава горизбиркома Илья Захаров отмечал, что в комиссию поступали обращения от граждан, но без доказательств. «Данные по обращениям мы передаем в органы МВД, просим их провести проверку поскорее, но на данный момент подтвержденных фактов нет», – прокомментировал он.

Отметим, что явка избирателей на досрочное голосование в Кировском избирательном округе №8 на 17 марта составила почти 2,5 тысячи человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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