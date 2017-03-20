NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.03.17

Большинство жалоб о подкупе избирателей на довыборах в Екатеринбурге не подтвердилось

Большинство жалоб о подкупе избирателей на довыборах в Екатеринбурге не подтвердилось

Полиция пока не нашла доказательств массового подкупа избирателей на довыборах в Екатеринбургскую думу по Кировскому округу. Правоохранители получили 31 обращение по этому поводу, и на данный момент закончили проверку по 24 заявлениям. Информация о нарушениях не подтвердилась, сообщила NDNews.ru руководитель пресс-службы УМВД по г. Екатеринбургу Ирина Бучельникова. Проверка по остальным жалобам еще продолжается.

Кроме того, в отношении одного гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 – «мелкое хулиганство». Также полиция проводит проверку по заявлению пенсионерки Анны Шуняевой, которую неизвестный молодой человек облил краской около участка за «неправильное» голосование.

Добавим, что избирком Екатеринбурга подведет итоги голосования после проверки всех полученных жалоб. По в Кировском округе лидирует выдвиженец ЛДПР Григорий Вихарев, в Орджоникидзевском округе – самовыдвиженец Владимир Смирнов. Два кандидата от «Единой России» по округам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.17

Налоговая служба банкротит крупный актив Тимура Горяева. / Управлять Ленинским районом Екатеринбурга будет заместитель Архипова. / В Асбесте снова коммунальный скандал. Местный «Водоканал» попал под удар «управляшек».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter