Большинство жалоб о подкупе избирателей на довыборах в Екатеринбурге не подтвердилось

Публикации за 20.03.17

Полиция пока не нашла доказательств массового подкупа избирателей на довыборах в Екатеринбургскую думу по Кировскому округу. Правоохранители получили 31 обращение по этому поводу, и на данный момент закончили проверку по 24 заявлениям. Информация о нарушениях не подтвердилась, сообщила NDNews.ru руководитель пресс-службы УМВД по г. Екатеринбургу Ирина Бучельникова. Проверка по остальным жалобам еще продолжается.

Кроме того, в отношении одного гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 – «мелкое хулиганство». Также полиция проводит проверку по заявлению пенсионерки Анны Шуняевой, которую неизвестный молодой человек облил краской около участка за «неправильное» голосование.

Добавим, что избирком Екатеринбурга подведет итоги голосования после проверки всех полученных жалоб. По предварительным данным в Кировском округе лидирует выдвиженец ЛДПР Григорий Вихарев, в Орджоникидзевском округе – самовыдвиженец Владимир Смирнов. Два кандидата от «Единой России» заняли вторые места по округам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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