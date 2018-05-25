«Чье-либо желание помыться никому не интересно», – депутат-совладелец УК ответил горожанам

Многим жителям Екатеринбурга после завершения опрессовок, которые, напомним, закончились вчера утром, так и не вернули горячую воду. В ЕТК рекомендовали обращаться в управляющие компании. Однако не всегда это срабатывает. Екатеринбурженка, журналистка Валентина Попова написала пост в фейсбуке, в котором отметила депутата гордумы Григория Вихарева.

«Вчера мыла посуду ледяной водой. Отморозила руки напрочь. Отопление отключили, горячей воды тоже нет – спасибо перестраховщикам из УК «Ардо». Причем воды нет аж до 26 числа! Дома я хожу в шубе, в ней и сплю. И не могу даже принять горячую ванну, чтобы согреться. Примечательно, что погода не особо балует, а половина знакомых словила вирус. Болейте, дорогие наши граждане, коммунальщики заботятся о вашем здоровье. Кому еще управляющие компании устроили филиал ада на земле? Если конечно рассматривать ад – как вечный ледник без возможности нормально помыться», – написала она.

Депутата в посте девушка отметила неслучайно. Управляющая компания «Ардо» (и ряд других, клиенты которых жалуются на отсутствие горячей воды) – один из коммунальных активов семьи Вихаревых. Оба брата, Григорий и Алексей, нацелились на места в гордуме нового созыва. Тем примечательнее ответ Вихарева. Он предложил горожанке прийти к нему на прием и составить претензию в УК, а после философски заметил: «Сколько людей, столько и мнений. Каждый раз убеждаюсь, что все индивидуально». В ответ на это в комментариях задали резонный вопрос: «Что индивидуально? Желание помыться?». Вихарев ответил: «Отношение к УК. Чье-либо желание помыться, никому не интересно» (пунктуация авторская).

Екатеринбург, служба информации

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