Первые опрессовки в Екатеринбурге выявили 35 слабых мест

В Екатеринбурге подвели итоги первых в этом году гидравлических испытаний.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, с 21 по 24 мая выявлено 35 повреждений. Они зафиксированы в районе улиц: Ленина – Хохрякова, Вайнера – Попова, Онуфриева, Братьев Быковых, Волгоградской, Шевченко, Серова, Сиреневого бульвара, Старых Большевиков, Красных Командиров, Омской, Советской, Ключевской – Стачек, Посадской, Армавирской, Победы, Авиационной.

Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений. Следующий и последний этап централизованных опрессовок – с 31 июля по 3 августа. Гидравлические испытания локальных зон пройдут на небольших участках сетей с помощью локальных передвижных установок без отключения горячего водоснабжения (ГВС)

Опрессовки завершились сегодня в 7 часов утра. По вопросам отсутствия горячего водоснабжения граждан просят обращаться в организации ЖКХ по месту жительства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.05.18

Вынесен приговор двум бандитам, один из которых был связан с сирийскими боевиками. / На Урале к реальному сроку приговорены расхитители могил. / Представитель Куйвашева в Москве заплатит за пересказ новостей 252 тысячи рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»